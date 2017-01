Celstraf voor man die een douchende vrouw stiekem filmt

Een man van 47 uit Pietersbierum moet twee weken de cel in, omdat hij afgelopen zomer op recreatiegebied De Holle Poarte in Makkum een douchende vrouw stiekem filmde. De man is al drie keer eerder veroordeeld voor dezelfde soort feiten.

De vrouw wou in de douche haar benen scheren, maar had geen goed gevoel bij de man die daar omhing en daarom had ze haar bikini aangehouden. Haar gevoel was terecht, want even later zag ze een mobieltje onder de deur doorkomen. Ze begon te schreeuwen en even later kon de verdachte opgepakt worden.