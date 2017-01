Twee Friese darters actief op Lakeside

Er doen dit jaar maar liefst twee Friese darters mee aan het bekendste darttoernooi van de wereld: Lakeside. Danny Noppert uit Joure en Richard Veenstra die uitkomt voor Café de Skoffel in Heerenveen. Het is voor darters van dartbond BDO het belangrijkste toernooi van het jaar. Noppert is als derde geplaatst en heeft volgens zichzelf een goede kans om het toernooi te winnen. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen David Cameron.