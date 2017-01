Korenplein houdt op te bestaan door te weinig belangstelling

Het Korenplein in gemeente De Fryske Marren houdt op te bestaan. De organisatie geeft steun aan koren in de gemeente. Ze houden er nu mee op, omdat de belangstelling erg tegenvalt. Van de 53 koren in de gemeente hebben uiteindelijk drie zich bij het initiatief aangesloten.

Doel van het 'korenplein' is om te zorgen voor nieuwe koorleden, een beter imago en verbeteringen in de organisatie. De koren hebben er echter geen behoefte aan.