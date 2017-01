Veel belangstelling voor zelfvoorzienende kleine huisjes

De vijf 'tiny houses' die in Hurdegaryp komen, staan zijn vrij populair. De kleine huisjes van 25 vierkante meter zijn energieneutraal. De inschrijving voor de huisjes begint donderdag. De belangstelling is nu al groot. Het Facebookbericht is al tienduizenden keren bekeken en er zijn tot nu toe zestien serieuze aanmeldingen voor de vijf minihuisjes.