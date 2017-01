Kwart miljoen voor 500-jarig bestaan Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf bestaat in 2017 vijfhonderd jaar en zal dat groots vieren. Er is een kwart miljoen euro beschikbaar voor activiteiten die gedurende het hele jaar gehouden worden. Hoe de feesten er precies uit komen te zien, is aan de dorpen zelf. De ideeën moeten van onderop komen. Burgemeester Harrie Oosterman zegt dat bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente die maandag in het gemeentehuis in Oosterwolde werd gehouden.