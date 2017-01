UPDATE: Files op A7 weer opgelost, geen gewonden

Op de A7 tussen Groningen en Drachten heeft het verkeer op twee plekken vast gestaan. Eerst vond er een ongeluk met zes auto's plaats bij Leek in Groningen. Daar stond een file tot in de stad Groningen.

Even later was er bij Drachten ook een kop-staart-botsing. Dat was op de rijbaan in de richting van Groningen. Daar stond een file van ruim drie kilometer. Het verkeer dat van de Wâldwei naar Groningen wil had daar ook last van. Daar ontstond ook een file.