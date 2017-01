Supermarktconcern Lidl wil zijn winkel in Balk uitbreiden, maar gemeente De Fryske Marren is het daar niet mee eens. Beide partijen troffen elkaar maandag bij de Raad van State. De winkel staat in een woonwijk en de gemeente is bang dat buurtbewoners er overlast van krijgen als de supermarkt groter wordt.

Lidl is bezig met het vergroten van alle winkels en wil dat ook in Balk. Volgens het bestemmingsplan kan dat evenwel niet. De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak.