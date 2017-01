De kinderen van Ried zijn in de kerstvakantie weer met man en macht aan het kerstbomen slepen geweest. Elk jaar zamelen ze zo'n dertig tot zestig bomen in, die de gemeente dan ophaalt. Ze krijgen er anderhalve euro en wat snoep voor. En wat is er nu mooier dan met een kerstboom slepen samen met je grote liefde? Sido en Berber hebben al 2,5 jaar verkering. Of was het nu drie jaar?