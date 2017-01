Noorden tekent akkoord met rijk over cultuurbeleid

De drie noordelijke provincies en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden tekenen woensdag een cultuurconvenant met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat gebeurt in het Fries Museum in Leeuwarden. De overeenkomst is een uitvloeisel van het advies van de cultuurraad, dat inhoudt dat niet het rijk maar de regio het initiatief neemt voor cultuurbeleid.

In het convenant zit onder andere een fonds van zes ton per jaar voor culturele experimenten in het Noorden. Het convenant is vier jaar geldig.