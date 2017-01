Lieuwe Westra stopt als professioneel wielrenner. Dat heeft zijn nieuwe ploeg, Wanty-Gobert, via Twitter laten weten. Het team moet tot zijn spijt bekend maken dat Westra na acht jaar per direct een punt heeft gezet achter zijn wielercarrière. Westra maakte zondag zelf bekend op Facebook dat hij ermee wilde ophouden. Tot nu toe was het onduidelijk of het bericht wel echt waar was.