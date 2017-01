Er komen geen verkiezingen voor het lijsttrekkersschap van de PvdA in Leeuwarden voor de gemeenteraadsverkiezingen in november. Dat komt omdat zich maar een kanshebber heeft gemeld. En dat is oud-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi uit Wergea. Volgens de regels van de PvdA is Jacobi nu niet automatisch lijsttrekker. De partij overlegt daar eind januari met de leden over.