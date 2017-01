Eén Friese zaak op coldcase-kalender

Op een speciale coldcase-kalender die vanaf maandag in vijf gevangenissen in Nederland komt te hangen, staat één Friese zaak. Het gaat om een overval uit 1992 op

schillenboer Folkert Veenstra uit Ureterp. Veenstra werd thuis overvallen, kreeg klappen en stierf een dag later. Op de gouden tip staat een beloning van 15.000 euro, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Op de coldcase-kalender staan 52 onopgeloste misdrijven. De kalender komt in alle cellen te hangen. Politie en justitie hopen zo nieuwe tips te krijgen.