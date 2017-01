Rijk betaalt mee aan veilige spoorovergangen

De provincie is blij met de 25 miljoen euro van het Rijk voor het aanpakken van de onbewaakte spoorovergangen in Nederland. Het gaat in totaal om 110 van dit soort overgangen, waarvan zes in Fryslân. Het rijksgeld komt bovenop de 10 miljoen die al beschikbaar was.

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer is nog onduidelijk hoeveel rijksgeld naar Fryslân gaat en is daarom ook nog niets te zeggen over de hoogte van de provinciale bijdrage. Volgens Kramer wordt aan vier van de zes overgangen al gewerkt om ze veiliger te maken.