Geldgebrek en tijdnood voor kunstenaar Jan Ketelaar

Maar Jan Ketelaar zit krap in de tijd en met het geld. Hij wil uiteindelijk 200.000 euro voor het beeld hebben. Als dat geld er niet komt, blijft het maar korte tijd op de zeedijk staan. Dan haalt Ketelaar het er weer weg om het door te verkopen, zo zegt hij.

Sense of Place

Het beeld zal deel uitmaken van 'Sense of Place', een Culturele Hoofdstad-project van Joop Mulder van het Oerolfestival. Sense of Place heeft als doel ecotoerisme bij de Waddenzeekust langs.

Joop Mulder heeft Ketelaar 'leefgeld' toegezegd voor de tijd dat de kunstenaar aan het werk is met het beeld. Maar tot nu toe heeft Ketelaar nog niets gekregen van Culturele Hoofdstad. Geen geld om van te leven en geen voorschot voor het beeld.

Holwerd aan zee

Mulder heeft voor Ketelaar wel deze crowdfundingsactie opgezet op de website 'Voordekunst.nl'. Met de opbrengst kan Ketelaar weer even vooruit en de huurschuld van zijn loods in Drachten afbetalen. In de loods werkt de kunstenaar zes dagen in de week aan het beeld. Kleine stukjes ijzer last hij aan elkaar. 'Wachten op hoog water' zal bestaan uit twee vrouwen van zo'n zes meter hoog, een dikke en een dunne vrouw. Met het beeld wil Ketelaar balans en uitwisseling tussen mensen uitbeelden. Hoe het beeld uiteindelijk moet worden bekostigd, en wie daar voor opdraait, is de vraag. De ondernemers van het project 'Holwerd Aan Zee' willen het beeld graag kopen, maar het is onzeker of dat project wel doorgaat.