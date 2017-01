Elfstedentocht voor hardlopers georganiseerd in 2018

In 2018 zal er weer een Elfsteden-ultrarun plaatsvinden. Dat is geen estafette, maar een solotocht van 230 kilo voor zogeheten ultra-renners. De loop vindt plaats in het pinksterweekend waarin ook de Fietselfstedentocht wordt verreden. Er is plaats voor 75 man. En daar wordt goed op geselecteerd, want niet iedereen is geschikt om 230 kilometer te rennen.