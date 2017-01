Selectie voor EK shorttrack bekendgemaakt

Er zitten geen verrassingen in de shorttrackploeg die komend weekeinde in actie komt op het EK in het Italiaanse Turijn. Dylan Hoogerwerf, Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt zullen bij de mannen in actie komen op de individuele afstanden. Ithzak de Laat uit Oudeschoot en Dennis Visser uit Lemmer zitten in de ploeg voor de relay en zullen alleen op dat onderdeel in actie komen.

Bij de vrouwen heeft Suzanne Schulting zich als Nederlands kampioene hoe dan ook geplaatst. Ook Rianne de Vries uit Akkrum zal meedoen op de individuele afstanden.