Beukenboom van 170 jaar oud gekapt in Bos van Ypey

De karakteristieke rode beukenboom voor Villa Vijversburg bij Tytsjerk is maandagochtend gekapt. De boom was ernstig aangetast door zwammen en was niet te redden.

In 2012 was de dode top er al uitgehaald, maar de meer dan 170 jaar oude boom stierf steeds verder af. Het was niet langer veilig om de boom te laten staan. Ook een tweede aangetaste beukenboom op het terrein wordt maandag weggehaald.