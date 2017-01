Multifunctioneel centrum Rottevalle geopend

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van een multifunctioneel centrum in het dorp. Het is niet alleen een dorpshuis, maar ook de twee oude basisscholen, de peuterspeelzaal en de BSO krijgen een plek in het gebouw. Ook voor de ouderen is er ruimte gemaakt.

Het gebouw is nog niet helemaal klaar, zo moet het schoolplein nog worden aangelegd. "De leerlingen zijn er klaar voor, de docenten zijn er klaar voor. Nu alleen nog de puntjes op de i", zo zegt Theun de Boer, directeur van het MFC.