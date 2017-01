"Kans op aanvraag voor ontheffing eierzoeken is 50/50"

Het BFVW bekijkt bijvoorbeeld of er dit jaar al kan worden begonnen met een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het uitbroeden van kievitseieren in broedmachines. Op 16 januari neemt het hoofdbestuur daar een besluit over.

De inschatting is echter dat er voor een wetenschappelijk onderzoek nog veel moet worden geregeld. Zo moet er een onderzoeker worden gevonden die daar op wil afstuderen, maar er zijn ook vergunningen nodig om de kuikens in mei weer los te laten in de natuur.

Wel zoeken, niet meenemen

Al twee jaar mag er niet op de traditionele wijze naar kievitseieren worden gezocht. Vorig jaar wilde het BFVW dat de leden wel het veld in zouden mogen om te zoeken, maar zonder de eieren mee te nemen. Ook dat werd niet toegestaan door het ministerie van economische zaken. Het BFVW kreeg toen zelfs een dwangsom opgelegd van 2.500 als er op die manier werd gezocht.

Voorzitter Algra wil echter toch bekijken of zo'n variant dit jaar weer mogelijk is. Hij zegt dat er de laatste twee jaar - toen er dus niet mocht worden gezocht - 1.000 opzeggingen binnenkwamen van nazorgers.