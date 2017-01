Clafis verbijsterd over schietincident met directeur Jonker

Jonker is intussen met zijn gezin ondergedoken op een veilige plaats. Hij werd in zijn hand geschoten op het parkeerterrein van Thialf. De schutter is volgens de politie bekend, maar nog steeds niet gepakt.

Van Hees zei dat een incident als dat van zaterdagavond heel ver van een man als Jonker af staat. Hij zegt wel dat Jonker een man is met een uitgesproken mening, die het hart op de tong heeft. Jonker begon 12 jaar geleden met het opzetten van een ingenieursbureau in Heerenveen. Inmiddels zijn er zeven kantoren; naast die in Heerenveen in Groningen, Hengelo, Arnhem, Soest, Alkmaar en Dordrecht.

Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeenten maar ook grote internationale bedrijven. De laatste jaren nam Jonker meer afstand van Clafis en stak veel tijd en energie in het schaatsen. Hij is voorzitter van de businessclub van Thialf.

De verdachte van het schietincident is een zakenman uit het westen van het land. Hij zou een conflict met Jonker hebben over een mislukte bedrijfsovername.