Lieuwe Westra op Facebook: "Ik houd op met wielrennen"

Lieuwe Westra was net overgestapt naar een nieuwe ploeg, Wanty-Groupe Gobert. Hij fietste de laatste twee jaar voor Astana. Met dank aan onder andere Westra won zijn ploeggenoot Vincenzo Nibali de Tour de France. Westra won uiteindelijk de Driedaagse van De Panne. Hoogtepunt in zijn carriere was de ritwinst in Parijs-Nice in de koninginnerit. Daarnaast won hij de Ronde van Denemarken, werd hij Nederlands kampioen tijdrijden en won hij etappes in de Dauphiné en de Ronde van Californië.

