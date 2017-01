Twee gewonden bij botsing met auto's in Franeker

Bij een botsing tussen twee auto's op de rondweg in Franeker zijn twee bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Burgemeester J. Dijkstraweg en de A. van Voorthuijsenweg. De gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Eén bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden geknipt. Het is nog niet bekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn en wat de precieze oorzaak van de botsing is geweest.