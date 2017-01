Sven Kramer: Dit was een hele mooie, komt dichtbij de eerste

Sven Kramer is zondag voor de negende keer Europees kampioen allround geworden. En ook al is het de zoveelste titel voor hem, hij geniet er nog altijd van als was het de eerste keer. "Ik vond dit eigenlijk wel een hele mooie, komt dicht in de buurt (van de eerste EK-titel, red.). Het blijft genieten voor thuis en voor mij."