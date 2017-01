Sven Kramer doet niet mee aan NK allround

Na Ireen Wüst heeft ook Sven Kramer zich afgemeld voor het NK allround over twee weken in Heerenveen. Kramer geeft de voorkeur aan een trainingskamp. "Ik kies voor een trainingskamp in het buitenland, wellicht weer in Collalbo'', zo zegt de schaatser. "Ik wil mij liever focussen op de WK afstanden."

Zondag werd Kramer voor de negende keer Europees kampioen allround en heeft zich daarrmee gekwalificeerd voor de WK allround. Samen met de WK afstanden zijn dat de volgende doelen voor Kramer.