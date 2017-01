Waarom neemt aantal scholeksters af? Onderzoek op Vlieland

Het Nederlands Instituut voor Ecologie doet in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek naar de overwinterende scholeksters in natuurgebied de Vliehors op Vlieland. Ze hopen er zo achter te komen hoe het kan dat het aantal scholeksters in Nederland de laatste jaren in snel tempo afneemt. Tientallen scholeksters worden de komende winters voorzien van GPS-zenders en kleurringen. De vogels kunnen zo goed gevolgd worden en leveren informatie over vliegbewegingen en gedrag.