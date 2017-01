Auto's branden uit in Leeuwarden en Kollumerpomp

Op de Amelandsdwinger in Leeuwarden is zaterdagnacht een auto uitgebrand. Een bewoner kwam thuis na een feestje en zag dat de auto in brand stond. Hij belde 112. De brandweer heeft het vuur geblust. Door de hitte ontploften de banden van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.

Ook in Kollumerpomp brandde zaterdagnacht een auto uit, dat gebeurde aan de Kwelderweg. De voorkant van de auto brandde volledig uit. Ook hier heeft een bergingsbedrijf de auto weggesleept.

In beide gevallen is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.