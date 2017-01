Teleurstellend NK shorttrack voor Friese mannen

De nationale titel bij het NK shorttrack in Amsterdam is verrassend naar Dylan Hoogerwerf gegaan. Hij won de beslissende en erg spannende finale en bleef zo in het eindklassement Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt voor. Daan Breeuwsma had verreweg de beste papieren voor de titel, met twee tweede plaatsen en de winst op de 500 meter. Maar Breeuwsma viel in de finale en kon dus geen punten bijschrijven. Sjinkie Knegt moest de finale winnen om kans te houden op de titel, maar kwam niet verder dan de derde plaats.