Sven Kramer pakt negende Europese titel

Sven Kramer pakte zijn eerste Europese titel op het buitenijs van Collalbo in 2007. Daarna was hij de beste in Kolomna (2008), Heerenveen (2009), Hamar (2010), Boedapest (2012), Heerenveen (2013), Tsjeljabinsk (2015) en Minsk (2016). In 2005 werd hij in Thialf achter Jochem Uytdehaage tweede.

Kramer is ook al acht keer wereldkampioen. Op de Olympische Spelen heeft hij tot nu toe zeven medailles gewonnen: drie keer goud, twee keer zilver en twee keer brons.