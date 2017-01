Twee AED's gestolen in Workum

In Workum zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee van de drie aanwezige AED's gestolen. Eén hing bij de ingang van Kultuerhús Klameare in de Begine en de andere aan de Algeraburren. De AED's waren niet beveiligd met een slot om tijd te besparen bij noodgevallen. Wel ging er een sirene af, toen de apparaten werden weggenomen. Een buurtbewoner van de Klameare werd daar wakker van en heeft de AED-kast weer dichtgedaan, in de veronderstelling dat er een noodgeval was.