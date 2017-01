Marrit Leenstra is zondag als vierde geëindigd op het eerste Europees kampioenschap sprint. Zaterdag stond ze nog derde, maar een mindere tweede 500 meter plaagde haar. Op de laatste 1000 meter werd Leenstra nog wel derde in 1.16.35. Jorien ter Mors won de laatste 1000 meter in 1.14.88 en klom naar de tweede plaats in het eindklassement.

Karolina Erbanová, tweede op de laatste 1000 meter, werd de eerste sprintkampioen van Europa. Olga Fatkulina pakte het brons.