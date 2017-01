Mitchell te Vrede verruilt SC Heerenveen voor Boluspor

Voetballer Mitchell te Vrede verlaat per direct SC Heerenveen. Hij gaat naar de Turkse club Boluspor. Dat heeft deze club zondag bekendgemaakt via Twitter. Boluspor komt uit op het Turkse tweede niveau. De 25-jarige Te Vrede werd al een tijdje in verband gebracht met de club. Bij SC Heerenveen had hij een contract tot medio 2017, maar er was geen plek meer voor hem.