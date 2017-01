Sneker met auto op de vlucht voor de politie

De politie heeft zaterdagnacht na een lange achtervolging een 33-jarige automobilist uit Sneek aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen. De man vluchtte bij een verkeerscontrole op de Suderseewei in Lemmer. Daar kreeg hij een stopteken. De Sneker reed door, waarna de politie hem aan de kant zette. De bestuurder weigerde zijn portier te openen. De politie zag dat hij wit poeder van zijn kleren probeerde te vegen, vermoedelijk drugs. Nadat de politie dreigde een autoruit in te slaan, gaf de man gas en ging hij er vandoor.