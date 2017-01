Ontwerp voor fontein in Hindeloopen gepresenteerd

In De Foeke in Hindeloopen is zaterdamiddag het ontwerp voor de fontein van het project 11Fountains gepresenteerd. De Chinese kunstenares Shen Yuan heeft haar ontwerp laten zien aan de inwoners van het stadje. Er komt een fontein die is gebaseerd op het stadswapen van Hindeloopen. Daarin draait het om de levensboom met harten er omheen. De Hindeloopers die aanwezig waren bij de presentatie, waren enthousiast.