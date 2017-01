Sven Kramer is nog een fractie verwijderd van zijn negende Europese titel. De leider van het klassement breidde zijn voorsprong op de 1500 meter nog verder uit. De winst ging naar de Rus Denis Yuskov in 1.46.54, éénhonderdste sneller dan Sven Kramer, die met 1.46.55 tweede werd. Jan Blokhuijsen, de tegenstander van Sven, eindigde in 1.48.31 als zevende. Douwe de Vries werd in 1.48.75 elfde.

Op de 10 kilometer heeft Kramer een voorsprong van bijna 17 seconden op Blokhuijsen.