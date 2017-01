Bekhofschans bij Oldeberkoop krijgt opknapbeurt

Het doel van de opknapbeurt is om de contouren van de schans met een haag te accentueren. Ook zal er een wandelpad komen en het water van de rivier de Lende weer worden teruggebracht bij de schans. Over het water komt een brug.

Diverse instanties als Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Fryslân zijn bij het project betrokken. De opknapbeurt kost 25.000 euro. De gemeente heeft daarvan 6000 euro voor haar rekening genomen. De restauratie zal dit voorjaar beginnen en moet dit jaar klaar zijn.

Geschiedenis van de Bekhofschans

De kleine schans, van 22,5 meter bij 22,5 meter, is in 1623 gebouwd in de tijd van het 12-jarig bestand. Dat was een periode van vrede in de 80-jarige oorlog. Uiteindelijk is er niet in de Bekhofschans gevochten. In 1672 zaten er vijftien man gestationeerd in de schans. In dat jaar kwamen honderden mannen van de bisschop van Münster op de schans af en zijn twaalf van de vijftien mannen de dood ingejaagd. Drie mannen wisten te ontsnappen.

In 1979 werd op de plaats van de schans een kanon gevonden, dat daarna is opgesteld in het centrum van Oldeberkoop.