Zeilster Marit Bouwmeester even terug bij oude liefde

Marit Bouwmeester uit Warten was zaterdag een van de prominenten bij het korfbalduel tussen LDODK en DVO. De winnaar van het olympisch zeilgoud in Rio werd uitgenodigd om over haar sportprestaties te vertellen in Gorredijk. Een goede reden om ook weer eens een kijkje te nemen bij de sport die ze als meisje tientallen jaren beoefende bij Sparta in Warten. Volgens Bouwmeester is het korfbal sindsdien behoorlijk veranderd.

In januari en februari is Bouwmeester nog in Nederland, daarna vertrekt zevoor een nieuw Olympisch traject naar Azië.