Marrit Leenstra rijdt mindere 500 meter op EK sprint

Marrit Leenstra heeft op de tweede 500 meter van het EK sprint in Thialf teveel tijd verspild. De nummer drie na de eerste dag kwam niet verder dan 38.88, goed voor het zevende plek. Jorien ter Mors, derde in 38.29, staat nu derde in het klassement, Leenstra is vierde.

De tweede 500 meter werd gewonnen door de Russische Olfa Fatkulina in 38.07. Karolina Erbanová werd tweede in 38.19. Erbanová staat nog wel eerste na drie afstanden. Fatkulina is tweede. Later op de middag rijden de vrouwen de laatste afstand, de 1000 meter.