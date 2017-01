VIDEO: Pakt Age Okkema weer de prijzen bij Faderpaard 2017?

Faderpaard 2017 is op vrijdag 13 januari en zaterdag 14 januari te volgen bij Omrop Fryslân. Vrijdag 13 januari vanaf 20.30 uur de Friesian Proms en zaterdag 14 januari vanaf 08.30 uur de hengstenkeuring op Omrop Fryslân televisie, internet en de Omrop-app. Kijkers kunnen zaterdag reageren via sms: 06 20 499 199 en Twitter via de hashtag #HK17. Meer informatie over het programma van de hengstenkeuring en Friesian Proms is te vinden op de speciale pagina van het Faderpaard.