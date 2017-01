"Verdachte Thialf is zakenman uit het westen van Nederland"

De verdachte van het schietincident zaterdag bij Thialf is een zakenman uit het westen van het land. Dat hebben meerdere bronnen bevestigd tegenover Omrop Fryslân. De zakenman zou een zakelijk conflict hebben met slachtoffer Bert Jonker, directeur van Clafis. Het gaat om een mislukte bedrijfsovername, waarna het bedrijf van de zakenman failliet ging. De verdachte is zonder vast woon- of verblijfplaats. Dat maakt het voor de politie ingewikkeld om de man op te sporen.