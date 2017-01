BBC One Breakfast maakt opnames in Leeuwarder ijshal

In de Leeuwarder ijshal worden zondag opnames gemaakt door het bekende BBC One-programma Breakfast met presentator Mike Bushell. Het programma heeft een rubriek waarin Britten kennis maken met voor hen onbekende sporten. Het langebaanrijden is voor de meeste mensen in Engeland een onbekende sport. Bushell krijgt zelf les op de baan in Leeuwarden en doet ook mee aan een korte wedstrijd tegen de Brits-Nederlandse schaatster Ellia Smeding uit Harlingen. Een groot aantal andere Britse schaatsers is zondag ook in Leeuwarden aanwezig bij de opnames.