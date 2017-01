Bert Jonker: "Erg emotioneel en vol ongeloof"

Directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis is 'erg emotioneel en vol ongeloof' over het schietincident van zaterdagavond op het parkeerterrein bij Thialf. Dat schrijft Clafis op zijn website. "Naar omstandigheden maken Bert en zijn gezin het goed", is verder te lezen. "Het gaat hier om een bizarre actie die niemand heeft zien aankomen. De politie buigt zich met volle kracht over de zaak en heeft ons verzocht geen nadere informatie te verstrekken. Dit om te voorkomen dat het onderzoek wordt belemmerd."