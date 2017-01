Hondshaai op Schiermonnikoog uit ei gekomen

Het ei met een levend embryo van een hondshaai dat in augustus op het strand van Schiermonnikoog werd gevonden, is zaterdag uitgekomen. Het ei werd al die maanden in een aquarium met zout water van het Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog. Medewerkers hebben de kleine hondshaai verplaatst naar een afgeschermd deel van het aquarium, zodat het niet door andere dieren kan worden opgevreten. Het dier kan zo'n 80 centimeter lang worden en blijft voorlopig in het aquarium op Schiermonnikoog.