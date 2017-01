LDODK kan niet winnen van DVO

Het is de korfballers van LDODK zaterdagavond in Gorredijk niet gelukt om te winnen van DVO uit Bennekom. Met 24-26 moest de nummer twee in de competitie verlies erkennen aan het team dat éénnalaatste in de competitie stond. Na rust wist Erwin Zwart de Friezen eventjes op voorsprong te krijgen met 18-17, maar dat duurde niet lang. Al snel ging de uitpartij weer aan kop. Trainer Erik Wolsink vatte de wedstrijd nadien samen: "Dan zie je dat we achter de feiten aanlopen en gaan we te geforceerd proberen te scoren."