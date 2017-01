Aris wint met 85-94 van basketbalclub Apollo

Basketbalclub Aris heeft zaterdagmiddag in Amsterdam met 85-94 gewonnen van Apollo. De basketballers waren goed aan elkaar gewaagd en bleven met de punten dichtbij elkaar. Ruststand was 39-40. De Leeuwarder basketballers kregen op het einde van de wedstrijd de smaak goed te pakken en gingen er uiteindelijk met de overwinning vandoor. Woensdag gaat Apollo opnieuw de strijd aan met Aris, dan voor de beker in het Kalverdijkje in Leeuwarden.