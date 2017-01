Verdachte schietpartij bij Thialf nog steeds niet gepakt

De politie is druk op zoek naar de man die zaterdagavond op het parkeerterrein bij ijsstadion Thialf in Heerenveen directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis in zijn hand heeft geschoten. De politie weet wie de dader is, maar heeft hem nog niet kunnen oppakken. Agenten zijn druk bezig om uit te zoeken waar de man kan zijn. Het slachtoffer is inmiddels in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Bert Jonker is ook de hoofdsponsor van de schaatsploeg van onder andere Jorrit Bergsma.