Rintje Ritsma krijgt Oeuvreprijs KNSB van Ard Schenk

Oud-schaatser Rintje Ritsma uit Lemmer heeft zaterdag bij het EK allround en sprint in het Thialfstadion de Oeuvreprijs gekregen van de KNSB. Hij krijgt de prijs voor zijn grote verdiensten in de schaatssport. De Beer van Lemmer werd zes keer Europees kampioen allround, vier keer wereldkampioen allround. Verder verdiende hij twee titels op de WK Afstanden en sleepte hij twee zilveren en vier bronzen medailles in de wacht bij vijf Olympische Winterspelen.