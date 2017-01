Eerste Kamerlid Sybe Schaap is Liberaal van het Jaar 2016

Eerste Kamerlid Sybe Schaap uit Lemmer is door de VVD-jongerenafdeling JOVD uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar 2016. Schaapt verdient die titel, omdat hij de strijd aangaat tegen het opkomende populisme en tegen de eigen partij durft in te gaan. JOVD-voorzitter Rutger de Ridder: "Schaap is een liberaal in hart en nieren. Hij waarschuwt de samenleving voor het opkomende populisme, heeft politiek lef, is kritisch op de PVV en is onafhankelijk in zijn denken. Hij schrijft, denkt en werkt keihard om onze rechtsstaat te verdedigen."