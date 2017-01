Ireen Wüst laat NK allround aan zich voorbij gaan

Ireen Wúst doet over twee weken niet mee aan het NK allround in Heerenveen, omdat ze haar lijf niet teveel wil belasten voorafgaand aan de WK Afstanden. Die zijn van 9 tot en met 12 februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung. Wüst rijdt daar de 1000, 1500 en 3000 meter. De 30-jarige schaatster twijfelt nog of ze meedoet aan het NK sprint in Thialf, of dat ze kiest voor een extra trainingskamp. Na het weekend beslist ze. Wüst won zaterdag voor de vijfde keer het EK Allround. Daardoor is ze nu ook zeker van het WK allround in maart in Noorwegen.