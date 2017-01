UNIS Flyers wint met overmacht van GIJS Groningen

UNIS Flyers heeft zaterdagavond met overmacht gewonnen van GIJS uit Groningen. Op het ijs van Thialf droogden de ijshockeyers van Heerenveen de Groningers met met 11-1 af. De eerste periode werd afgesloten met 4-1 voor de Flyers en het enige puntje voor Groningen. Daarna had GIJS niets meer in te brengen. Na de tweede periode stond het 7-1 en in de derde periode pakten de Flyers nog eens 4 punten, zodat de 11-1 overwinning een feit was.

Vrijdag speelt UNIS Flyers in Amsterdam tegen Amstel Tijgers.