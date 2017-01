Coach Jillert Anema van Clafis geschokt over schietpartij

Tegen verslaggever Roelof de Vries zei Jillert Anema: "Heb het ook nog alleen van horen zeggen, maar alles wijst er op dat het om Bert gaat. We zijn geschokt."

De ploeg van Anema doet niet mee aan het Europees kampioenschap dat dit weekend wordt verreden in Thialf. Naast sponsor van de schaatsploeg is Bert Jonker ook op andere manieren betrokken bij het schaatsen. Zo is hij voorzitter van de businessclub van Thialf. Ook zit hij namens de professionele schaatsploegen in een convenantgroep die met de schaatsbond KNSB praat over de toekomst van de schaatssport. Bovendien was hij sponsor van een schaatsopleiding in Inzell. Daar hield hij onlangs mee op.

Het ingenieursburo Clafis laat op Twitter weten dat het naar omstandigheden goed gaat met hun directeur Bert Jonker.